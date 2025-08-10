Во Франции спасли 15 мигрантов из Эритреи, которые прятались в рефрижераторе

Французским медикам пришлось оказывать помощь эритрейским мигрантам, спрятанным в грузовике-рефрижераторе, который направлялся в Великобританию, от переохлаждения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

По словам чиновника префектуры Па-де-Кале на севере Франции, водитель услышал крики о помощи и понял, что группа из 15 человек спряталась в его грузовике во время остановки на автостраде.

"Их состояние переохлаждения свидетельствует о том, что они находились там в течение нескольких часов", – сказал Кристиан Веделаго, глава офиса местного префекта.

Четырех мигрантов пришлось госпитализировать, а еще четырех признали несовершеннолетними и передали под опеку одной из ассоциаций, добавил он. В группе также была одна женщина.

Несмотря на усиленные проверки безопасности в портах на севере Франции, откуда отправляются паромы в Британию, и в туннеле под Ла-Маншем, мигранты все еще пытаются сесть на грузовики, направляющиеся в Англию, даже если сейчас они предпочитают переправляться через море на небольших лодках.

Полицейская операция Германии и Нидерландов на этой неделе привела к задержанию пяти человек, которым инкриминируют незаконный ввоз сирийских мигрантов в Европу.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года Германия впервые за долгое время больше не является лидером в Европейском Союзе по количеству заявлений о предоставлении убежища.