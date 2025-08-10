Президенти Румунії і Молдови відвідали рок-концерт на фестивалі

Президенти Молдови та Румунії Мая Санду і Нікушор Дан 9 серпня відвідали кемпінг-фестиваль Festivalul Lupilor, що проходить у природному заповіднику "Старий Оргіїв".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Візит румунського президента заздалегідь не анонсували.

Санду і Дана помітили серед глядачів, які прийшли насолодитися атмосферою рок-концерту. У соцмережах з'явилося багато знімків із відвідувачами та президентами.

Festivalul Lupilor – найбільший кемпінг-фестиваль Молдови.

П'ятий ювілейний випуск проходить у природному заповіднику "Старий Оргіїв" з 8 по 10 серпня.

"На головній сцені виступлять LUPII lui Calancea, які поєднують молдавське коріння із сучасним звучанням, запальні Dubioza Kolektiv, Gândul Mâței, Ana Everling та інші виконавці з Молдови, Румунії, США і Боснії та Герцеговини", – писали організатори заходу.

Крім концертів, для відвідувачів підготували різноманітну програму. Для дітей організували майстер-класи та ігрові зони з аніматорами. Дорослі могли відвідати ярмарок ремісників, а на фуд-корті представлені страви молдавської та міжнародної кухні. Любителі активного способу життя могли узяти участь у ранкових зарядках, заняттях йогою і пілатесом, а шанувальники історії зануритися в атмосферу минулого в куточку реконструкції побуту даків і римлян з автентичними експонатами і костюмами.

