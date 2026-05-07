Переважна більшість румунів підтримали б об’єднання з Молдовою

Опитування громадської думки, проведене в рамках проєкту "Барометр Informat.ro – INSCOP Research", показує, що 7 із 10 румунів проголосували б "за" у разі проведення референдуму щодо приєднання Республіки Молдова до Румунії.

Дані опитування наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Результати опитування свідчать, що 71,9% опитаних проголосували б "за" у разі референдуму про приєднання Румунії до Республіки Молдова, тоді як 21,4% проголосували б проти приєднання.

Ще 2,1% кажуть, що ще не визначилися, 3,2% не пішли б на голосування, а 1,4% не знають або відмовились відповідати.

Крім того, за даними опитування, 8,4% румунів вважають, що об’єднання Республіки Молдова з Румунією відбудеться в найближчі 3 роки, 13,3% – у найближчі 5 років, а 29,3% – у найближчі 10 років або пізніше.

З іншого боку, 34,7% вважають, що цього ніколи не відбудеться. 13,7% вагаються з відповіддю, а 0,6% не відповіли.

Дані для опитування були зібрані в період з 14 по 21 квітня 2026 року методом CATI (телефонні інтерв’ю). Вибірка склала 1100 осіб, репрезентативних за значущими соціально-демографічними категоріями (стать, вік, рід занять). Максимально допустима похибка даних становить ±3%

Молдовська президентка Мая Санду раніше заявила, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

Румунський президент Нікушор Дан заявив, що сценарій об'єднання Румунії з Молдовою буде можливий у той момент, коли більшість населення сусідньої країни захоче цього.

