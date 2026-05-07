У Британії збій радіосистеми спричинив серйозні перебої в русі поїздів

У Великій Британії зафіксували масштабні перебої в роботі залізничного сполучення через несправність радіосистеми, що забезпечує зв’язок між машиністами та диспетчерськими службами.

Про це повідомляє National Rail, пише Sky News, передає "Європейська правда".

За даними оператора, інцидент стався вранці та може спричинити затримки рейсів до 90 хвилин або їх повне скасування. Перебої, за попередніми оцінками, триватимуть щонайменше до кінця дня.

У National Rail зазначили, що проблема пов’язана з технічною несправністю системи радіозв’язку, яка є критично важливою для координації руху поїздів.

Низка залізничних компаній уже попередила пасажирів про значні незручності та зміни у розкладі.

1 травня у Литві в Кедайняйському районі на станції Гуджюнай із залізничних колій зійшло кілька вагонів, що перевозили щебінь, внаслідок чого було порушено залізничне сполучення.

За оцінками, інцидент зачепив 23 пасажирські поїзди, а близько 3,8 тис. пасажирів продовжили свої поїздки автобусами.

А в Латвії ввечері 5 травня загорівся в дорозі пасажирський потяг, з нього евакуювали близько 60 пасажирів.