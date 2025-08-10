Президенты Румынии и Молдовы посетили рок-концерт на фестивале

Президенты Молдовы и Румынии Майя Санду и Никушор Дан 9 августа посетили кемпинг-фестиваль Festivalul Lupilor, который проходит в природном заповеднике "Старый Орхей".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Визит румынского президента заранее не анонсировали.

Санду и Дана заметили среди зрителей, которые пришли насладиться атмосферой рок-концерта. В соцсетях появилось много снимков с посетителями и президентами.

Festivalul Lupilor – крупнейший кемпинг-фестиваль Молдовы.

Пятый юбилейный выпуск проходит в природном заповеднике "Старый Орхей" с 8 по 10 августа.

"На главной сцене выступят LUPII lui Calancea, которые сочетают молдавские корни с современным звучанием, зажигательные Dubioza Kolektiv, Gândul Mâței, Ana Everling и другие исполнители из Молдовы, Румынии, США и Боснии и Герцеговины", – писали организаторы мероприятия.

Кроме концертов, для посетителей подготовили разнообразную программу. Для детей организовали мастер-классы и игровые зоны с аниматорами. Взрослые могли посетить ярмарку ремесленников, а на фуд-корте представлены блюда молдавской и международной кухни. Любители активного образа жизни могли принять участие в утренних зарядках, занятиях йогой и пилатесом, а поклонники истории окунуться в атмосферу прошлого в уголке реконструкции быта даков и римлян с аутентичными экспонатами и костюмами.

Ранее президента Румынии Никушора Дана сфотографировали на борту самолета бюджетной авиакомпании Ryanair на пути в Милан.

А президент Финляндии Александр Стубб недавно тайно принял участие в соревнованиях по триатлону, использовав псевдоним.