У Литві розповіли, що можуть зробити для місії в Ормузькій протоці

Литовський міністр оборони Робертас Каунас вважає, що внесок Литви у коаліцію щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, ймовірно, базуватиметься на наявних можливостях з розмінування.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника литовського оборонного відомства наводить Delfi.

Коментар Каунаса з’явився після того, як литовський президент Гітанас Науседа заявив, що Литва отримала запрошення від США приєднатися до коаліції щодо Ормузької протоки.

"Наш регіон, Литва та наші сусіди, ймовірно, перебувають в унікальному становищі – щодо можливостей розмінування. І команда, і техніка. Ми можемо зосередитися на можливостях розмінування... на можливостях відновлення безпечного судноплавства. Після консультацій у Державній раді оборони (ДРО) ми ухвалимо рішення", – зазначив міністр.

Водночас він визнав, що досі не зовсім ясно, в якому форматі проводитиметься операція з відновлення судноплавства в протоці.

"Все дуже динамічно…Був "Проєкт Свобода", потім, через кілька годин, цей проєкт, начебто, було призупинено, але, можливо, його відновлять…У будь-якому разі, Литва, як союзник по НАТО, як частина Альянсу і надійний союзник, зробить свій внесок у відновлення безпечного судноплавства. Це означає розмінування або інші види робіт, а в якому форматі все це відбуватиметься – ми дізнаємося найближчим часом", – сказав Каунас.

Нагадаємо, 4 травня американський президент Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах "Проєкту Свобода" залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.

А наступного дня Трамп оголосив про тимчасове призупинення операції із супроводу комерційних суден через Ормузьку протоку на прохання Пакистану та інших держав.