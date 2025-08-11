ЗМІ: європейські лідери хочуть поговорити з Трампом до його зустрічі з Путіним

Європейські країни прагнуть поговорити з Дональдом Трампом напередодні запланованої зустрічі президента США на Алясці з російським лідером Владіміром Путіним.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, передає "Європейська правда".

Лідери хочуть поговорити з ним до п'ятниці, коли Трамп і Путін мають зустрітися, сказали люди, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити приватні дискусії.

Будь-яка розмова відбудеться після інтенсивних дипломатичних переговорів між офіційними особами США, України та Європи, які включали зустрічі у Великій Британії в суботу з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.

Посли ЄС були поінформовані про переговори в неділю, а міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають зібратися віртуально в понеділок.

Представник ЄС заявив, що США були тісно залучені до поточної дипломатії і продемонстрували зацікавленість у тому, щоб бути на одній хвилі з Європою.

Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

