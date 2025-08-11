Рютте допустив де-факто визнання контролю РФ над частинами України в майбутній угоді

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що п'ятничний саміт між президентом Дональдом Трампом і главою Росії Владіміром Путіним на Алясці стане важливим випробуванням для припинення війни в Україні.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ABC News, передає "Європейська правда".

"Наступна п'ятниця буде важливою, тому що це буде перевірка Путіна, наскільки серйозно він налаштований на припинення цієї жахливої війни", – сказав Рютте.

"Коли справа дійде до повномасштабних переговорів, і будемо сподіватися, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі. ... Йтиметься про територію. Йтиметься, звичайно, про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка сама вирішує своє геополітичне майбутнє – звісно, без обмежень щодо чисельності своїх збройних сил. А для НАТО – не мати жодних обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі", – додав Рютте.

Глава НАТО також визнав реальність того, що Росія контролює частину довоєнної території України.

"Питання буде полягати в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з точки зору гарантій безпеки для України", – сказав він.

"Коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де-юре", – зазначив Рютте.

Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.