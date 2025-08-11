Рютте допустил де-факто признание контроля РФ над частями Украины в будущей сделке

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пятничный саммит между президентом Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным на Аляске станет важным испытанием для прекращения войны в Украине.

Об этом он сказал в эфире телеканала ABC News, передает "Европейская правда".

"Следующая пятница будет важной, потому что это будет проверка Путина, насколько серьезно он настроен на прекращение этой ужасной войны", – сказал Рютте.

"Когда дело дойдет до полномасштабных переговоров, и будем надеяться, что пятница станет важным шагом в этом процессе. ... Речь будет идти о территории. Речь будет идти, конечно, о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое само решает свое геополитическое будущее – конечно, без ограничений по численности своих вооруженных сил. А для НАТО – не иметь никаких ограничений относительно нашего присутствия на восточном фланге", – добавил Рютте.

Глава НАТО также признал реальность того, что Россия контролирует часть довоенной территории Украины.

"Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня, включая то, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины", – сказал он.

"Когда речь идет о вопросе территории, когда речь идет о признании, например, возможно, в будущем соглашении, что Россия контролирует де-факто, фактически часть территории Украины, это должно быть эффективное признание, а не политическое признание де-юре", – отметил Рютте.

Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

