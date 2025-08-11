У ЄС застерегли США від однобічних поступок на користь РФ без гарантій для України

У Єврокомісії закликали Вашингтон не погоджуватися на "однобічний" обмін територіями під час мирних переговорів з Росією щодо України, застерігаючи Дональда Трампа, що будь-яка угода має включати гарантії безпеки для Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на умовах анонімності заявив високопосадовець комісії, його слова наводить видання Euractiv.

Представник Єврокомісії наголосив, що будь-яка угода має містити "найміцніші гарантії безпеки" для України, які передбачатимуть "відсутність будь-яких обмежень для (українських) збройних сил і підтримки з боку третіх країн".

"Російська позиція подається як обмін територіями, але виглядає це як досить однобічний обмін", – заявив у неділю високопосадовець Єврокомісії.

Він додав, що замість територіальних поступок "гарантії безпеки мають першочергове значення для України".

У цьому контексті міністри закордонних справ країн ЄС мають провести відеоконференцію в понеділок.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила у неділю, що будь-яка угода між США та Росією має передбачати участь України та ЄС. Вона наголосила, що потенційна угода не повинна стати трампліном для подальшої російської агресії проти України, НАТО та Європи.

Саме США, за її словами, "мають силу змусити Росію вести серйозні переговори".

В інтерв’ю телеканалу Fox News, записаному у п’ятницю, віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що "узгоджене врегулювання" ґрунтуватиметься на "поточній лінії зіткнення між Росією та Україною", що відповідає позиції ЄС.

Зустріч Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня запланована на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте допустив де-факто визнання контролю РФ над частинами України в майбутній угоді.