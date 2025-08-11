В ЕС предостерегли США от односторонних уступок в пользу РФ без гарантий для Украины

В Еврокомиссии призвали Вашингтон не соглашаться на "односторонний" обмен территориями во время мирных переговоров с Россией по Украине, предостерегая Дональда Трампа, что любое соглашение должно включать гарантии безопасности для Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на условиях анонимности заявил высокопоставленный чиновник комиссии, его слова приводит издание Euractiv.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что любое соглашение должно содержать "крепкие гарантии безопасности" для Украины, которые будут предусматривать "отсутствие каких-либо ограничений для (украинских) вооруженных сил и поддержки со стороны третьих стран".

"Российская позиция подается как обмен территориями, но выглядит это как достаточно односторонний обмен", – заявил в воскресенье высокопоставленный чиновник Еврокомиссии.

Он добавил, что вместо территориальных уступок "гарантии безопасности имеют первоочередное значение для Украины".

В этом контексте министры иностранных дел стран ЕС должны провести видеоконференцию в понедельник.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в воскресенье, что любое соглашение между США и Россией должно предусматривать участие Украины и ЕС. Она подчеркнула, что потенциальное соглашение не должно стать трамплином для дальнейшей российской агрессии против Украины, НАТО и Европы.

Именно США, по ее словам, "имеют силу заставить Россию вести серьезные переговоры".

В интервью телеканалу Fox News, записанном в пятницу, вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что "согласованное урегулирование" будет основываться на "текущей линии соприкосновения между Россией и Украиной", что соответствует позиции ЕС.

Встреча Трампа с Путиным на Аляске 15 августа запланирована на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил де-факто признание контроля РФ над частями Украины в будущем соглашении.