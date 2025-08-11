Німецький експорт в Україну виріс на 30%

У першому півріччі німецький експорт до України збільшився майже на третину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За попередніми даними Федерального статистичного управління, німецький експорт до України зріс на 30,2%, до понад 4,6 млрд євро.

Натомість український експорт до Німеччини впав на 4,5%, до трохи більше ніж 1,5 млрд євро.

"Підтримка та відновлення України залишаються центральними завданнями для європейської політики та бізнесу", – каже Катріна Клаас-Мюльхойзер, голова Комітету з питань східноєвропейських економічних відносин.

"Ми розглядаємо це як довгострокове зобов'язання перед майбутньою державою-членом ЄС, від якого виграють обидві сторони", – зазначила вона, додавши, що у зв'язку з цим можливе послаблення антикорупційної боротьби в Україні викликає занепокоєння.

Як повідомлялося, у Німеччині очікують, що Україна продовжить зусилля у боротьбі з корупцією після затвердження закону №13533, покликаного виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП.

Повідомляли також, що Європейський Союз не має планів щодо заморожування фінансування для України після затвердження законопроєкту №13533.