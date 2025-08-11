В первом полугодии немецкий экспорт в Украину увеличился почти на треть.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По предварительным данным Федерального статистического управления, немецкий экспорт в Украину вырос на 30,2%, до более чем 4,6 млрд евро.

При этом украинский экспорт в Германию упал на 4,5%, до чуть более 1,5 млрд евро.

"Поддержка и восстановление Украины остаются центральными задачами для европейской политики и бизнеса", – говорит Катрина Клаас-Мюльхойзер, председатель Комитета по вопросам восточноевропейских экономических отношений.

"Мы рассматриваем это как долгосрочное обязательство перед будущим государством-членом ЕС, от которого выигрывают обе стороны", – отметила она, добавив, что в связи с этим возможное ослабление антикоррупционной борьбы в Украине вызывает беспокойство.

Как сообщалось, в Германии ожидают, что Украина продолжит усилия в борьбе с коррупцией после утверждения закона №13533, призванного исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП.

Сообщалось также, что Европейский Союз не имеет планов по замораживанию финансирования для Украины после утверждения законопроекта №13533.