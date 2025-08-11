Сенатор Грем: обмін територіями можливий, але після гарантій безпеки для України

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Росія та Україна повинні будуть обмінятися певними територіями для припинення війни – однак Україна при цьому повинна отримати гарантії безпеки.

Про це Грем сказав NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Сенатор зазначив, що "обмін територіями" буде можливий лише "після отримання Україною гарантій безпеки, щоб запобігти повторенню цього з боку Росії".

"Потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він спробує це втретє", – зазначив Грем, маючи на увазі анексію Криму Росією у 2014 році, після чого розпочалась війна на Донбасі, та повномасштабне вторгнення у 2022-му.

"Хочу бути з вами чесним: Україна не вижене кожного росіянина, а Росія не візьме Київ, тож у підсумку буде певний обмін територіями", – сказав також Грем.

Його заява про можливий обмін територіями є відходом від попередньої позиції. У 2023 році він заявляв, що "українці розуміють: війни не закінчуються шляхом передачі територій агресору".

Тоді сенатор також попереджав, що якщо Путіна не зупинити в Україні, "він продовжить рухатися далі", збільшуючи ризик втягнення НАТО у війну.

Коли в неділю його запитали про ці попередні слова, Грем відповів, що США та союзники повинні продовжувати постачати зброю Україні, розмістити частину європейських сил на її території та розвивати "економічну інтеграцію".

Раніше у Єврокомісії закликали Вашингтон не погоджуватися на "однобічний" обмін територіями під час мирних переговорів з Росією щодо України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте допустив де-факто визнання контролю РФ над частинами України в майбутній угоді.

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.