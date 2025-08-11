Сенатор Грэм: обмен территориями возможен, но после гарантий безопасности для Украины

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Россия и Украина должны будут обменяться определенными территориями для прекращения войны – однако Украина при этом должна получить гарантии безопасности.

Об этом Грэм сказал NBC News, сообщает "Европейская правда".

Сенатор отметил, что "обмен территориями" будет возможен только "после получения Украиной гарантий безопасности, чтобы предотвратить повторение этого со стороны России".

"Нужно сказать Путину, что произойдет, если он попытается это в третий раз", – отметил Грэм, имея в виду аннексию Крыма Россией в 2014 году, после чего началась война на Донбассе, и полномасштабное вторжение в 2022-м.

"Хочу быть с вами честным: Украина не выгонит каждого россиянина, а Россия не возьмет Киев, поэтому в итоге будет определенный обмен территориями", – сказал также Грэм.

Его заявление о возможном обмене территориями является отходом от предыдущей позиции. В 2023 году он заявлял, что "украинцы понимают: войны не заканчиваются путем передачи территорий агрессору".

Тогда сенатор также предупреждал, что если Путина не остановить в Украине, "он продолжит двигаться дальше", увеличивая риск втягивания НАТО в войну.

Когда в воскресенье его спросили об этих предыдущих словах, Грэм ответил, что США и союзники должны продолжать поставлять оружие Украине, разместить часть европейских сил на ее территории и развивать "экономическую интеграцию".

Ранее в Еврокомиссии призвали Вашингтон не соглашаться на "односторонний" обмен территориями во время мирных переговоров с Россией по Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил де-факто признание контроля РФ над частями Украины в будущем соглашении.

