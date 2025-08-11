В уряді Польщі вважають, що Зеленський має бути запрошений на саміт Трампа та Путіна

Віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що запрошення Володимира Зеленського на саміт лідерів США та Росії на Алясці було б "найкращим рішенням" для припинення вогню в Україні.

Заяву польського віцепрем’єра, яку він зробив у неділю, наводить агентство PAP, повідомляє "Європейська правда".

Косіняка-Камиша запитали про зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера Владіміра Путіна, заплановану на 15 серпня.

"Я вважаю, що президента Зеленського запросять; сьогодні з’явилася інформація про те, що є ймовірність, що президент Зеленський буде присутній на зустрічі президента Трампа з Путіним. Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що це станеться", – відповів Косіняк-Камиш.

Він додав, що метою західного світу на чолі зі Сполученими Штатами є "досягнення справедливого та тривалого миру".

"Минулого тижня я мав можливість поспілкуватися з найближчими радниками президента Трампа, які розповіли про його рішучість досягти своєї мети – миру. Польща зробить усе, щоб досягти такого справедливого миру", – наголосив міністр Косіняк-Камиш, який також є міністром національної оборони.

"Я хотів би, щоб цієї угоди було досягнуто за участю президента Зеленського; ми віримо, що зараз як ніколи раніше є можливість хоча б укласти перемир'я. Найближчі дні це підтвердять", – додав він.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також вважає, що президент Володимир Зеленський має бути залучений до зустрічі лідерів США і РФ на Алясці 15 серпня.

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.