В правительстве Польши считают, что Зеленский должен быть приглашен на саммит Трампа и Путина

Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что приглашение Владимира Зеленского на саммит лидеров США и России на Аляске было бы "лучшим решением" для прекращения огня в Украине.

Заявление польского вице-премьера, которое он сделал в воскресенье, приводит агентство PAP, сообщает "Европейская правда".

Косиняка-Камыша спросили о встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, запланированной на 15 августа.

"Я считаю, что президента Зеленского пригласят; сегодня появилась информация о том, что есть вероятность, что президент Зеленский будет присутствовать на встрече президента Трампа с Путиным. Это было бы лучшим решением, и я верю, что это произойдет", – ответил Косиняк-Камыш.

Он добавил, что целью западного мира во главе с Соединенными Штатами является "достижение справедливого и прочного мира".

"На прошлой неделе я имел возможность пообщаться с ближайшими советниками президента Трампа, которые рассказали о его решимости достичь своей цели – мира. Польша сделает все, чтобы достичь такого справедливого мира", – подчеркнул министр Косиняк-Камыш, который также является министром национальной обороны.

"Я хотел бы, чтобы это соглашение было достигнуто с участием президента Зеленского; мы верим, что сейчас как никогда раньше есть возможность хотя бы заключить перемирие. Ближайшие дни это подтвердят", – добавил он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также считает, что президент Владимир Зеленский должен быть привлечен к встрече лидеров США и РФ на Аляске 15 августа.

