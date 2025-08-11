У Литві кажуть, що росіянина, який зістрибнув з транзитного потяга, затримали за межами країни

Громадянин Росії, який зістрибнув із калінінградського транзитного поїзда в червні, був затриманий не в Литві.

Про це розповіла генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"У мене також є тільки попередня інформація, що він був затриманий, але в іншій країні. Поки що я не можу дати більш докладних коментарів", – сказала вона журналістам у понеділок.

Про те, що росіянина виявлено, МВС Литви повідомило на початку серпня.

Тоді було заявлено, що його місцеперебування відоме відповідним службам, однак у зв'язку з розслідуванням, що триває, подальших подробиць не розголошували.

Нагадаємо, громадянин Росії вистрибнув з рухомого транзитного поїзда в околицях залізничного пункту пропуску "Кібартай" ще 17 червня.

У пошуках втікача брали участь прикордонний вертоліт, кінологи та експерти з дронами, проте його слідів донедавна виявити не вдалося.

Транзит до Калінінградської області РФ через Литву здійснюється на підставі чинної угоди між Європейським Союзом і Росією та передбачених нею зобов'язань.

Громадяни Росії, які мають намір проїхати через Литву, не повинні становити загрозу національній безпеці, не повинні бути включені до списків розшукуваних осіб, мати дійсні та відповідні документи і візи або спеціальний дозвіл на транзит.

У квітні повідомляли, що російські транзитні поїзди через Литву хочуть супроводжувати гелікоптером.