В Литве говорят, что россиянина, спрыгнувшего с транзитного поезда, задержали за пределами страны

Гражданин России, который спрыгнул с калининградского транзитного поезда в июне, был задержан не в Литве.

Об этом рассказала генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"У меня также есть только предварительная информация, что он был задержан, но в другой стране. Пока я не могу дать более подробных комментариев", – сказала она журналистам в понедельник.

О том, что россиянин обнаружен, МВД Литвы сообщило в начале августа.

Тогда было заявлено, что его местонахождение известно соответствующим службам, однако в связи с продолжающимся расследованием дальнейших подробностей не разглашали.

Напомним, гражданин России выпрыгнул из движущегося транзитного поезда в окрестностях железнодорожного пункта пропуска "Кибартай" еще 17 июня.

В поисках беглеца участвовали пограничный вертолет, кинологи и эксперты с дронами, однако его следов до недавнего времени обнаружить не удалось.

Транзит в Калининградскую область РФ через Литву осуществляется на основании действующего соглашения между Европейским Союзом и Россией и предусмотренных им обязательств.

Граждане России, которые намерены проехать через Литву, не должны представлять угрозу национальной безопасности, не должны быть включены в списки разыскиваемых лиц, иметь действительные и соответствующие документы и визы или специальное разрешение на транзит.

В апреле сообщалось, что российские транзитные поезда через Литву хотят сопровождать вертолетом.