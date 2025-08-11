В Польше за три дня зафиксировали более 500 попыток нарушения границы с территории Беларуси

Польские пограничники за последние три дня остановили более 500 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси.

Об этом в понедельник сообщили в официальном аккаунте в X Пограничной службы, пишет "Европейская правда".

В пресс-службе отметили, что за последние три дня пограничники из Подляского отделения зафиксировали более 550 попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси.

W trakcie ostatnich 3⃣ dni funkcjonariusze #PodlaskiOddziałSG odnotowali ponad 5⃣5⃣0⃣ prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej 🇵🇱🇧🇾 granicy❗️.



Kilkukrotnie dochodziło też do agresywnych zachowań ze strony osób znajdujących się za techniczną zaporą. Migranci rzucali w… pic.twitter.com/FB35VuKtts – Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 11, 2025

Опубликовали также видеозаписи нескольких ситуаций, когда мигрантам удалось преодолеть основной 5-метровый забор и их начали останавливать уже с польской стороны.

"Несколько раз доходило до агрессивных действий со стороны лиц по другую сторону технического ограждения – мигранты бросали в сторону польских патрулей камни и ветки", – добавили в сообщении.

В июле мигранты бросили коктейль Молотова в польских пограничников на границе с Беларусью. Во Франции на выходных спасли 15 мигрантов из Эритреи, которые прятались в рефрижераторе.

По данным СМИ, в ЕС заинтересовались необычными рейсами из Беларуси в город на средиземноморском побережье Ливии – из-за подозрения, что это могут быть предвестники волны миграции по новому маршруту.