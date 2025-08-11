Укр Рус Eng

В Польше за три дня зафиксировали более 500 попыток нарушения границы с территории Беларуси

Новости — Понедельник, 11 августа 2025, 16:18 — Мария Емец

Польские пограничники за последние три дня остановили более 500 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси.

Об этом в понедельник сообщили в официальном аккаунте в X Пограничной службы, пишет "Европейская правда".

В пресс-службе отметили, что за последние три дня пограничники из Подляского отделения зафиксировали более 550 попыток нелегального пересечения границы с территории Беларуси. 

Опубликовали также видеозаписи нескольких ситуаций, когда мигрантам удалось преодолеть основной 5-метровый забор и их начали останавливать уже с польской стороны.

"Несколько раз доходило до агрессивных действий со стороны лиц по другую сторону технического ограждения – мигранты бросали в сторону польских патрулей камни и ветки", – добавили в сообщении.

В июле мигранты бросили коктейль Молотова в польских пограничников на границе с Беларусью. Во Франции на выходных спасли 15 мигрантов из Эритреи, которые прятались в рефрижераторе.

По данным СМИ, в ЕС заинтересовались необычными рейсами из Беларуси в город на средиземноморском побережье Ливии – из-за подозрения, что это могут быть предвестники волны миграции по новому маршруту.

Польша Беларусь шантаж мигрантами
