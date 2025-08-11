В Лондоне отметили, что условия мира не могут быть навязаны Украине против ее воли

В Соединенном Королевстве на фоне ожидаемой встречи правителя РФ и президента США на Аляске подчеркнули, что условия прекращения войны между Россией и Украиной не могут быть навязаны Украине против ее воли.

Как сообщает SkyNews, об этом в комментарии британским СМИ сказал представитель премьер-министра Кира Стармера.

Представитель отметил, что Британия не видит причин доверять правителю РФ, но поддержит Украину, президента Трампа и европейские страны на фоне ожидаемых переговоров.

"(Условия) любого мира должны готовиться вместе с Украиной, а не навязываться ей. Мы не собираемся вознаграждать агрессию или идти на компромисс в вопросах суверенитета", – подчеркнул представитель британского премьера.

"Украина будет сама определять свое будущее, а мы будем поддерживать ее в каждом шаге на этом пути", – добавил он.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте на фоне ожидаемой встречи Трампа и Путина допустил де-факто признание контроля РФ над частями Украины в будущем соглашении, но не считает, что глава Кремля в итоге "получит вознаграждение" за начатую войну.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что ни Украина, ни РФ не будут довольны тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.

По данным СМИ, европейские лидеры хотят поговорить с Дональдом Трампом перед его встречей с Путиным на Аляске.