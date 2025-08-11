Євродепутати: мирна угода без участі України та підтримки українців не буде справедливою

Будь-яка угода про мир, узгоджена без повної участі керівництва України та підтримки українського народу не буде ні справедливою, ні життєздатною.

Про це йдеться у заяві за підписом семи депутатів Європейського парламенту, що представляють комітет у закордонних справах, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

Мирна угода не може укладатися без участі України та без підтримки народу України, інакше вона буде несправедливою, наголошують євродепутати.

"Беручи до уваги заплановану зустріч Президента США Дональда Трампа з Президентом Росії Володимиром Путіним 15 серпня, ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та сталого миру в Україні, який ґрунтується на міжнародному праві, принципах Статуту ООН та забезпечує притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах", – йдеться у заяві.

У документі наголошується, що "жоден мир в Україні не може бути узгоджений без повної участі демократично обраного керівництва України та підтримки її народу".

"Ми підкреслюємо, що будь-яка угода, яка ігнорує волю України або підриває її законні прагнення, не буде ні справедливою, ні життєздатною", – заявляють європейські депутати.

Документ підписали 11 серпня голова комітету з закордонних справ Європарламенту Девід МакАллістер (EPP, Німеччина), голова делегації з питань асоціації між ЄС та Україною Пекка Товері (EPP, Фінляндія), голова делегації з відносин зі США Брандо Беніфей (S&D, Італія), голова делегації щодо співпраці ЄС-Росія Вілле Ніінистьо (The Greens/EFA, Фінляндія), доповідач комітету з закордонних справ з питань України Майкл Гелер (EPP, Німеччина), доповідач комітету з закордонних справ з питань США Міхал Щерба (EPP, Польща) та доповідач комітету з закордонних справ з питань Росії Сандра Калнієте (EPP, Латвія).

Як повідомлялося, канцлер Фрідріх Мерц у середу планує обговорити ситуацію довкола російсько-української війни із Трампом, Зеленським та лідерами європейських держав.

Лідери держав ЄС хочуть поговорити з Дональдом Трампом перед його зустріччю з Путіним на Алясці.

Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.