ЗМІ: переговори європейських лідерів з Трампом і Зеленським можуть відбутись у середу
Переговори європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини, з президентом України та президентом США Дональдом Трампом перед очікуваною зустріччю останнього з правителем РФ можуть відбутись у середу 13 серпня.
Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".
За даними джерел в уряді Німеччини, канцлер Фрідріх Мерц у середу планує обговорити ситуацію довкола російсько-української війни із Трампом, Зеленським та лідерами європейських держав.
Перед цим у ЗМІ з’явилась інформація, що європейські лідери хочуть поговорити з Дональдом Трампом перед його зустріччю з Путіним на Алясці.
Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте на тлі очікуваної зустрічі Трампа і Путіна допустив де-факто визнання контролю РФ над частинами України в майбутній угоді, але не вважає, що очільник Кремля у підсумку "отримає винагороду" за розпочату війну.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти за посередництва США.
У Лондоні наголосили, що умови миру не можуть бути нав’язані Україні проти її волі.