ЗМІ: переговори європейських лідерів з Трампом і Зеленським можуть відбутись у середу

Переговори європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини, з президентом України та президентом США Дональдом Трампом перед очікуваною зустріччю останнього з правителем РФ можуть відбутись у середу 13 серпня.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

За даними джерел в уряді Німеччини, канцлер Фрідріх Мерц у середу планує обговорити ситуацію довкола російсько-української війни із Трампом, Зеленським та лідерами європейських держав.

Перед цим у ЗМІ з’явилась інформація, що європейські лідери хочуть поговорити з Дональдом Трампом перед його зустріччю з Путіним на Алясці.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте на тлі очікуваної зустрічі Трампа і Путіна допустив де-факто визнання контролю РФ над частинами України в майбутній угоді, але не вважає, що очільник Кремля у підсумку "отримає винагороду" за розпочату війну.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти за посередництва США.

У Лондоні наголосили, що умови миру не можуть бути нав’язані Україні проти її волі.