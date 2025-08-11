Евродепутаты: мирное соглашение без участия Украины и поддержки украинцев не будет справедливым

Любое соглашение о мире, согласованное без полного участия руководства Украины и поддержки украинского народа не будет ни справедливым, ни жизнеспособным.

Об этом говорится в заявлении за подписью семи депутатов Европейского парламента, представляющих комитет по иностранным делам, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Мирное соглашение не может заключаться без участия Украины и без поддержки народа Украины, иначе оно будет несправедливым, отмечают евродепутаты.

"Принимая во внимание запланированную встречу Президента США Дональда Трампа с Президентом России Владимиром Путиным 15 августа, мы приветствуем все усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине, который основывается на международном праве, принципах Устава ООН и обеспечивает привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях", – говорится в заявлении.

В документе отмечается, что "ни один мир в Украине не может быть согласован без полного участия демократически избранного руководства Украины и поддержки ее народа".

"Мы подчеркиваем, что любое соглашение, которое игнорирует волю Украины или подрывает ее законные стремления, не будет ни справедливым, ни жизнеспособным", – заявляют европейские депутаты.

Документ подписали 11 августа председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид МакАллистер (EPP, Германия), глава делегации по вопросам ассоциации между ЕС и Украиной Пекка Товери (EPP, Финляндия), глава делегации по отношениям с США Брандо Бенифей (S&D, Италия), глава делегации по сотрудничеству ЕС-Россия Вилле Ниинистьо (The Greens/EFA, Финляндия), докладчик комитета по иностранным делам по вопросам Украины Майкл Гелер (EPP, Германия), докладчик комитета по иностранным делам по вопросам США Михал Щерба (EPP, Польша) и докладчик комитета по иностранным делам по вопросам России Сандра Калниете (EPP, Латвия).

Как сообщалось, канцлер Фридрих с Трампом, Зеленским и лидерами европейских государств.

Лидеры государств ЕС хотят поговорить с Дональдом Трампом перед его встречей с Путиным на Аляске.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте на фоне ожидаемой встречи Трампа и Путина допустил де-факто признание контроля РФ над частями Украины в будущем соглашении, но не считает, что глава Кремля в итоге "получит вознаграждение" за начатую войну.