Поліція Молдови відреагувала на наміри Шора роздавати $3000 за участь в протестах

Поліція Молдови відреагувала на заяву проросійського олігарха Ілана Шора про намір платити по 3 тисячі доларів щомісяця за участь в протестах проти влади.

Заяву поліції наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Правоохоронці попереджають, що Шор має намір залучити громадян до незаконної діяльності та підбурювання до насильства.

"Поліція розцінює ці повідомлення як підбурювання до беззаконня і закликає всіх громадян не піддаватися на незаконні обіцянки, щоб не стати об'єктами кримінальних справ", – йдеться в заяві.

В поліції пообіцяли не допустити участь злочинних угруповань у незаконних акціях протесту, спрямованих на організацію заворушень і насильства.

"Будь-які спроби такої участі будуть рішуче припинені в рамках закону", – заявили в поліції, додавши, що складуть протоколи на всіх правопорушників.

Як відомо, 11 серпня Шор опублікував відеозвернення, в якому закликав вийти на безстроковий протест на центральну площу Кишинева цього тижня. Учасникам протесту олігарх пообіцяв по 3 тисячі доларів щомісяця.

Нещодавно поліція Молдови попередила про те, що в країні з'явилася нова схема незаконного фінансування та підкупу виборців, якою керують з Росії через мобільний застосунок.

Перед тим ЦВК Молдови не допустила до участі у виборах проросійський блок партій з орбіти Шора, як і окремі політсили з нього, та закликала ініціювати обмеження чи припинення їхньої діяльності.

