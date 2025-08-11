Полиция Молдовы отреагировала на намерения Шора раздавать $3000 за участие в протестах

Полиция Молдовы отреагировала на заявление пророссийского олигарха Илана Шора о намерении платить по 3 тысячи долларов ежемесячно за участие в протестах против власти.

Заявление полиции приводит NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Правоохранители предупреждают, что Шор намерен привлечь граждан к незаконной деятельности и подстрекательству к насилию.

"Полиция расценивает эти сообщения как подстрекательство к беззаконию и призывает всех граждан не поддаваться на незаконные обещания, чтобы не стать объектами уголовных дел", – говорится в заявлении.

В полиции пообещали не допустить участие преступных группировок в незаконных акциях протеста, направленных на организацию беспорядков и насилия.

"Любые попытки такого участия будут решительно пресечены в рамках закона", – заявили в полиции, добавив, что составят протоколы на всех правонарушителей.

Как известно, 11 августа Шор опубликовал видеообращение, в котором призвал выйти на бессрочный протест на центральную площадь Кишинева на этой неделе. Участникам протеста олигарх пообещал по 3 тысячи долларов ежемесячно.

Недавно полиция Молдовы предупредила о том, что в стране появилась новая схема незаконного финансирования и подкупа избирателей, которой управляют из России через мобильное приложение.

Ранее ЦИК Молдовы не допустила к участию в выборах пророссийский блок партий из орбиты Шора, как и отдельные политсилы из него, и призвала инициировать ограничение или прекращение их деятельности.

