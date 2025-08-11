Прем'єр Вірменії назвав угоду з Азербайджаном "міцною основою" для встановлення миру

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписана з Азербайджаном 8 серпня угода є "міцною основою" для встановлення миру між країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник уряду Вірменії написав у Facebook.

Його коментар стосувався публікації повного тексту угоди між Азербайджаном та Вірменією, яка була підписана 8 серпня у Вашингтоні.

"Ця угода є міцною основою для встановлення надійного і довгострокового миру", – зазначив Пашинян.

Крім того, за його словами, цей мир відображає "збалансовані інтереси двох країн".

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

