Премьер Армении назвал соглашение с Азербайджаном "прочной основой" для установления мира

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписанное с Азербайджаном 8 августа соглашение является "прочной основой" для установления мира между странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава правительства Армении написал в Facebook.

Его комментарий касался публикации полного текста соглашения между Азербайджаном и Арменией, которое было подписано 8 августа в Вашингтоне.

"Это соглашение является прочной основой для установления надежного и долгосрочного мира", – отметил Пашинян.

Кроме того, по его словам, этот мир отражает "сбалансированные интересы двух стран".

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, которое включает создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

