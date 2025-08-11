Зеленський розповів прем’єру Канади про дипломатичні кроки щодо врегулювання війни

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, однією з тем якої стала розв’язана РФ війна і дипломатичні кроки щодо її врегулювання.

Про це український президент поінформував у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів Карні про "про всі деталі дипломатичної роботи, постійну комунікацію з партнерами".

"Узгоджуємо спільні рішення та готуємо наші скоординовані кроки. Різні формати зустрічей обговорюємо", – зазначив він.

Крім того, за словами українського президента, він "поділився українським баченням того, які справжні наміри та задуми Росії".

"Ми однаково бачимо, і це очевидно, що росіяни хочуть просто виграти час, а не закінчити війну. Ситуація на полі бою, підлі російські удари по цивільних об’єктах і звичайних людях свідчать саме про це", – наголосив він.

В ході розмови лідери України й Канади погодились, що "без України не можна ухвалювати жодних рішень, що стосуються нашого майбутнього та безпеки наших людей".

"Так само як і не може бути жодних якихось рішень без чітких гарантій безпеки. Доки цього немає, санкції проти Росії повинні працювати та постійно посилюватися", – підкреслив Зеленський.

Крім того, лідери узгодили подальші контакти з партнерами.

Нагадаємо, вихідними Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії під час обговорення мирної угоди і зауважив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, відступати від цього ніхто не буде і не зможе".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перед цим припустив, що ні Україна, ні РФ не будуть задоволені тим врегулюванням війни, до якого можуть прийти за посередництва США.

У понеділок стало відомо, що на 13 серпня плануються масштабні перемовини у різних комбінаціях – за участі європейських лідерів, США та України.