Зеленский рассказал премьеру Канады о дипломатических шагах по урегулированию войны

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, одной из тем которого стала развязанная РФ война и дипломатические шаги по ее урегулированию.

Об этом украинский президент сообщил в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал Карни "обо всех деталях дипломатической работы, постоянной коммуникации с партнерами".

"Согласовываем совместные решения и готовим наши скоординированные шаги. Обсуждаем различные форматы встреч", – отметил он.

Кроме того, по словам украинского президента, он "поделился украинским видением того, каковы истинные намерения и замыслы России".

"Мы одинаково видим, и это очевидно, что россияне хотят просто выиграть время, а не закончить войну. Ситуация на поле боя, подлые российские удары по гражданским объектам и обычным людям свидетельствуют именно об этом", – подчеркнул он.

В ходе беседы лидеры Украины и Канады согласились, что "без Украины нельзя принимать никаких решений, касающихся нашего будущего и безопасности наших людей".

"Так же как и не может быть никаких решений без четких гарантий безопасности. Пока этого нет, санкции против России должны работать и постоянно усиливаться", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, лидеры согласовали дальнейшие контакты с партнерами.

Напомним, в выходные Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России при обсуждении мирного соглашения и отметил, что "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины, отступать от этого никто не будет и не сможет".

Вице-президент США Джей Ди Венс перед этим предположил, что ни Украина, ни РФ не будут удовлетворены тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.

В понедельник стало известно, что на 13 августа планируются масштабные переговоры в различных комбинациях – с участием европейских лидеров, США и Украины.