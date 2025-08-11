Очільник МЗС Данії застеріг США від домовленостей з Путіним "за спинами" Європи і України

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен застеріг Вашингтон від домовленостей з Кремлем про "мирну угоду" без участі України і Європи.

Як повідомляють TV2 i DR, про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС 11 серпня, пише "Європейська правда".

Міністр озвучив застереження у зв’язку з очікуваними переговорами лідерів США і РФ на Алясці, на яких провідною темою має бути питання російсько-української війни.

"Наш меседж для США – обережно з тим, щоб не розпочати не з того боку", – сказав Расмуссен.

"Було б дуже прикро, якби якоїсь угоди досягли "через голову" Європи. Це було б явно проблемою, якби Путін і Трамп почали ділити країну", – прокоментував він.

Він також застеріг від "спокуси повірити, що ви можете швидко досягти угоди з Путіним", тому що це "була би угода з дияволом".

Расмуссена запитали, чи вважає він ймовірним сценарій, що Трамп і Путін досягнуть якоїсь домовленості, на яку Європа вирішить не зважати і продовжить підтримувати Україну.

"В теорії це можна уявити, але сподіваюся, що цього не буде", – сказав він, додавши, що це була б погана ситуація, але він поки не бачить сенсу детально думати про такі сценарії.

Міністр зазначив, що перемовини про припинення війни варто було би починати з домовленості про режим тиші. "Лише тоді можна починати перемовини про якесь стале рішення", – сказав він.

Очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що примус України до поступок агресору буде такою ж помилкою, як зрада Чехословаччини у 1938 році.

Президент США Дональд Трамп очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Також він висловив невдоволення аргументом президента України про те, що будь-які "обміни територіями" у рамках домовленостей з РФ потребують змін до Конституції.