Глава МИД Дании предостерег США от договоренностей с Путиным "за спинами" Европы и Украины

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен предостерег Вашингтон от договоренностей с Кремлем о "мирном соглашении" без участия Украины и Европы.

Как сообщают TV2 и DR, об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел стран ЕС 11 августа, пишет "Европейская правда".

Министр озвучил предостережение в связи с ожидаемыми переговорами лидеров США и РФ на Аляске, на которых ведущей темой должен быть вопрос российско-украинской войны.

"Наш месседж для США – осторожно с тем, чтобы не начать не с той стороны", – сказал Расмуссен.

"Было бы очень обидно, если бы какого-то соглашения достигли "через голову" Европы. Это было бы явно проблемой, если бы Путин и Трамп начали делить страну", – прокомментировал он.

Он также предостерег от "соблазна поверить, что вы можете быстро достичь соглашения с Путиным", потому что это "было бы соглашение с дьяволом".

Расмуссена спросили, считает ли он вероятным сценарий, что Трамп и Путин достигнут какой-то договоренности, которую Европа решит игнорировать и продолжит поддерживать Украину.

"В теории это можно представить, но надеюсь, что этого не будет", – сказал он, добавив, что это была бы плохая ситуация, но он пока не видит смысла подробно думать о таких сценариях.

Министр отметил, что переговоры о прекращении войны следовало бы начинать с договоренности о режиме тишины. "Только тогда можно начинать переговоры о каком-то устойчивом решении", – сказал он.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что принуждение Украины к уступкам агрессору будет такой же ошибкой, как предательство Чехословакии в 1938 году.

Президент США Дональд Трамп ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.

Также он выразил недовольство аргументом президента Украины о том, что любые "обмены территориями" в рамках договоренностей с РФ требуют изменений в Конституцию.