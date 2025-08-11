Литва выделяет более 460 млн евро на авансовый платеж за танки Leopard

Правительство Литвы намерено выделить более 461 млн евро на авансовый платеж за танки Leopard, которые планируется закупить для армии страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Такая сумма, заимствованная от имени государства, предусмотрена в проекте постановления правительства, зарегистрированном в понедельник Министерством финансов.

Отмечается, что при подготовке проекта закона об утверждении бюджета на 2025-2027 годы средства на это не были предусмотрены.

В январе министр обороны Довиле Шакалиене заявила, что Литва намерена внести аванс за 44 танка Leopard.

По ее словам, аванс позволит армии быстрее сформировать танковый батальон – до 2030 года.

Министр подписала контракт на поставку немецких танков Leopard 2 в конце прошлого года. Тогда она отметила, что в связи с увеличением финансирования обороны ведутся переговоры о более ранних сроках поставки техники.

Сообщалось также, что Литва ведет переговоры о частичной локализации производства заказанных танков Leopard.

В свою очередь Нидерланды приобретут не менее 46 танков Leopard 2A8.