На Алясці перед зустріччю Трампа і Путіна скликають антипутінський протест

На Алясці, де 15 серпня запланована зустріч президента США Дональда Трампа та глави Кремля Владіміра Путіна, готують антипутінський протест.

Про це повідомили в неурядовій організації Stand Up Alaska, пише "Європейська правда".

Акцію планують 14 серпня, напередодні саміту лідерів США та Росії.

Організатори пояснюють, що виступають проти присутності міжнародного воєнного злочинця у своєму штаті.

"Зі схвалення губернатора президент запросив Владіміра Путіна, і ми тут, щоб надіслати чіткий сигнал і Дональду Трампу, і Путіну: Аляска рішуче виступає проти авторитаризму", – йдеться у повідомленні організаторів, які також зазначають, що Аляска підтримує Україну.

Губернатор Аляски Майк Данліві висловив радість, що штат стане місцем зустрічі Трампа та Путіна.

На 13 серпня плануються масштабні онлайн-перемовини у різних комбінаціях – за участі європейських лідерів, США та України – напередодні переговорів Трампа та Путіна.

