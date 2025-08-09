Губернатор Аляски готовий прийняти "історичну зустріч" Трампа і Путіна

Губернатор Аляски Майк Данліві радий, що його штат стане місцем проведення майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Данліві привітав майбутню зустріч між Трампом і Путіним, яка відбудеться "у великому штаті Аляска".

"Аляска є найбільш стратегічним місцем у світі, розташованим на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні", – заявив він.

Губернатор Аляски вважає, що жодне інше місце не відіграє більш важливої ролі в національній обороні, енергетичній безпеці та лідерстві в Арктиці, ніж його штат.

"Те, що відбувається в Арктиці та Тихому океані, впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни", – наголосив він.

Відтак, на думку Данліві, "цілком логічно, що дискусії світового значення відбуваються саме тут".

"Протягом століть Аляска була мостом між народами, і сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів світу. Світ буде спостерігати, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч", – додав він.

Зазначимо, ЗМІ писали, що Зеленський може взяти участь у саміті Трампа та Путіна "у тій чи іншій формі".

Також писали про те, що американські, українські та європейські посадовці хочуть зустрітися у Великій Британії, щоб узгодити позиції перед самітом Трампа та Путіна.

Читайте матеріал "ЄвроПравди": Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.