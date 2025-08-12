На Аляске перед встречей Трампа и Путина созывают антипутинский протест

На Аляске, где 15 августа запланирована встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, готовят антипутинский протест.

Об этом сообщили в неправительственной организации Stand Up Alaska, пишет "Европейская правда".

Акцию планируют 14 августа, накануне саммита лидеров США и России.

Организаторы объясняют, что выступают против присутствия международного военного преступника в своем штате.

"С одобрения губернатора президент пригласил Владимира Путина, и мы здесь, чтобы послать четкий сигнал и Дональду Трампу, и Путину: Аляска решительно выступает против авторитаризма", – говорится в сообщении организаторов, которые также отмечают, что Аляска поддерживает Украину.

Губернатор Аляски Майк Данливи выразил радость, что штат станет местом встречи Трампа и Путина.

На 13 августа планируются масштабные онлайн-переговоры в различных комбинациях – с участием европейских лидеров, США и Украины – накануне переговоров Трампа и Путина.

