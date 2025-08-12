Укр Рус Eng

Глава МЗС Франції: саміт на Алясці має привести до припинення вогню

Новини — Вівторок, 12 серпня 2025, 11:14 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що переговори лідерів США та Росії у п’ятницю на Алясці мають привести до припинення вогню в Україні.

Про це Барро написав у понеділок ввечері у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Барро наголосив, що Париж підтримує Україну і прагне справедливого та тривалого миру для неї.

"Саміт, який відбудеться на Алясці, має завершитися припиненням вогню, якого прагне президент Трамп, і на яке Україна погодилася 5 місяців тому. Саме на цій основі нарешті можна буде розпочати переговори", – вважає очільник французького МЗС.

Нагадаємо, очільники 26 держав-членів Європейського Союзу затвердили спільну заяву на підтримку України, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не поставив підпис під документом.

Напередодні президент США Дональд Трамп розповів, як консультувався з прем’єр-міністром Угорщини щодо війни РФ проти України і її потенційних результатів.

Також президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Франція Мирні переговори Війна з РФ Трамп
