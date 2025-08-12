Глава МИД Франции: саммит на Аляске должен привести к прекращению огня

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что переговоры лидеров США и России в пятницу на Аляске должны привести к прекращению огня в Украине.

Об этом Барро написал в понедельник вечером в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Барро подчеркнул, что Париж поддерживает Украину и стремится к справедливому и длительному миру для нее.

"Саммит, который состоится на Аляске, должен завершиться прекращением огня, которого хочет президент Трамп и на которое Украина согласилась пять месяцев назад. Именно на этой основе наконец можно будет начать переговоры", – считает глава французского МИД.

J’ai participé aujourd’hui avec mes collègues européens à un conseil des affaires étrangères extraordinaire. Nous soutenons l’Ukraine et aspirons à une paix juste et durable. Le sommet qui se tiendra en Alaska devra aboutir au cessez-le-feu souhaité par le président Trump et… – Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) August 11, 2025

Напомним, руководители 26 государств-членов Европейского Союза утвердили совместное заявление в поддержку Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поставил подпись под документом.

Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, как консультировался с премьер-министром Венгрии относительно войны РФ против Украины и ее потенциальных результатов.

Также президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля 15 августа на Аляске будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.