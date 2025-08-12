Правительство Греции обязало мигрантов, подлежащих депортации, носить браслеты на ногах

Мигранты в Греции, которым было отказано в предоставлении убежища, будут обязаны носить браслеты на ногах в рамках запланированных мер по ускорению депортации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Министр миграции Танос Плеврис заявил, что эта мера должна быть внедрена до конца года в рамках реформ, предусматривающих уголовную ответственность за невыполнение приказа о депортации.

"Использование электронного мониторинга даст понять, что возможности сузились", – сказал Плеврис в интервью государственному радио ERT.

Более жесткие правила, включая обязательное тюремное заключение за невыполнение приказа о депортации, будут представлены на рассмотрение парламента в следующем месяце после летней задержки, вызванной всплеском прибытия мигрантов из Ливии на остров Крит.

Плеврис сказал, что электронный мониторинг будет осуществляться в течение 30-дневного периода, который предоставляется мигрантам после отклонения их просьб о предоставлении убежища и исчерпания всех апелляций.

Он добавил, что правительство также рассматривает возможность выплаты бонуса в размере 2 тысяч евро для тех, кто добровольно выполнит условия депортации.

В июле правоцентристское правительство прекратило рассмотрение просьб об убежище от мигрантов, прибывающих из Северной Африки морем, минимум на три месяца, пытаясь сдержать прибытие мигрантов из Ливии на греческий остров Крит.

На встрече министров внутренних дел Европейского Союза в июле Греция представила свой план по сдерживанию нелегальной миграции, который в частности предусматривает создание центров для содержания мигрантов за пределами Европы.