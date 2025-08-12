Чехия выступает против разделения Украины и Молдовы при вступлении в ЕС

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна против разделения Украины и Молдовы на пути в Европейский Союз.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой, передает корреспондент "Европейской правды".

Во время визита в Киев Липавский заявил, что его страна продвигает скорейшее открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины в ЕС. В то же время он предостерег, что его страна против "декаплинга" (decoupling), то есть разделения Украины и Молдовы на пути в ЕС.

"Безусловно, мы продвигаем открытие первого кластера переговоров как можно скорее и точно не настроены на то, чтобы без надобности разъединять процесс, который сейчас происходит вместе с Молдовой", – подчеркнул он.

Также Липавский напомнил, что членство в ЕС не может быть достигнуто без выполнения ключевых рекомендаций по правосудию и коррупции.

Как известно, фактическое начало переговоров Украины о вступлении заблокировано со стороны венгерского премьера Виктора Орбана, который активно использует тему вступления Украины в ЕС в своих внутриполитических интересах.

В частности, венгерские власти устроили манипулятивный опрос граждан относительно того, согласны ли они на вступление Украины в ЕС, и утверждают, что 95% проголосовали против.

Вето Венгрии подняло вопрос о "разрыве" пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Майи Санду перед осенними парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, потому этого сценария пока удалось избежать.

Дания в начале председательства в Совете ЕС пообещала максимальное давление на Венгрию для разблокирования запуска переговоров с Украиной.

