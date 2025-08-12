У Єврокомісії попередили: захоплення Ізраїлем сектора Гази матиме катастрофічні наслідки

Європейська комісарка з рівних можливостей Аджа Лябіб у вівторок, 12 серпня, виступила з суворим застереженням щодо розширення військової операції Ізраїлю в секторі Гази.

Її слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

Лябіб заявила, що повне захоплення сектора Гази Ізраїлем матиме катастрофічні наслідки.

"Газа знаходиться на межі голоду. Допомога блокується, повітряні десанти неефективні, а нові правила перереєстрації НУО загрожують поглибленням кризи", – сказала вона.

Як відомо, впродовж останніх тижнів Європейська комісія зайняла значно жорсткішу позицію щодо Ізраїлю, запропонувавши призупинити його участь у науковій програмі "Горизонт Європа".

Німеччина після анонсу планів щодо повного захоплення сектора Гази оголосила, що більше не експортуватиме Ізраїлю зброю, яка може бути використана у війні в секторі Гази. Проте частина однопартійців канцлера не згодні з таким рішенням.

А президент Франції Емманюель Макрон заявив, що рішення Ізраїлю брати під окупаційний контроль сектор Гази загрожує катастрофою.