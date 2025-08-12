В Еврокомиссии предупредили: захват Израилем сектора Газы будет иметь катастрофические последствия

Европейский комиссар по вопросам равных возможностей Аджа Лябиб во вторник, 12 августа, выступила с жёстким предостережением относительно расширения военной операции Израиля в секторе Газы.

Её слова цитирует Politico, передаёт "Европейская правда".

Лябиб заявила, что полный захват сектора Газы Израилем будет иметь катастрофические последствия.

"Газа находится на грани голода. Помощь блокируется, воздушные сбросы неэффективны, а новые правила перерегистрации НПО грозят усугублением кризиса", – сказала она.

Как известно, в последние недели Европейская комиссия заняла значительно более жёсткую позицию в отношении Израиля, предложив приостановить его участие в научной программе "Горизонт Европа".

Германия после анонса планов по полному захвату сектора Газы объявила, что больше не будет экспортировать в Израиль оружие, которое может быть использовано в войне в секторе Газы. Однако часть однопартийцев канцлера не согласны с таким решением.

А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение Израиля взять под оккупационный контроль сектор Газы грозит катастрофой.