Президент Євроради Кошта теж братиме участь в онлайн-нараді з Трампом 13 серпня

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запрошений і візьме участь у всіх трьох онлайн зустрічах за участі провідних лідерів Європейського Союзу, запланованих на середу, 13 серпня, включаючи зустріч за участі президента США Дональда Трампа.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомила заступниця речниці президента Європейської ради Беатріс Наварро.

Антоніу Кошта візьме участь у всіх трьох онлайн-нарадах лідерів, які відбудуться напередодні саміту президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Путіним.

"Президент Кошта був запрошений і візьме участь у трьох відеоконференціях щодо України, які відбудуться завтра з ініціативи уряду Німеччини", – повідомила "ЄвроПравді" Наварро.

Як повідомляла раніше "Європейська правда", 13 серпня відбудеться три поспіль відеоконференції, присвячені ситуації в Україні: спершу о 14:00 за центральноєвропейським часом проведуть переговори тривалістю приблизно годину за участю лідерів Німеччини, Франції, Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, очільників Єврокомісії і Євроради, генсека НАТО і президента України.

Після відбудеться ще одне обговорення – з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, лідерами ЄС та Зеленським.

О 16:30 почнеться ще одна відеоконференція – з лідерами "коаліції рішучих" під головуванням Німеччини, Британії та Франції.

Зранку у вівторок очільники 26 держав-членів Європейського Союзу затвердили спільну заяву на підтримку України, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не поставив підпис під документом.

Орбан заявив, що не підтримав спільну заяву Європейської ради, оскільки давати вказівки з "лави запасних" недоречно.

