Президент Евросовета тоже примет участие в онлайн-совещании с Трампом 13 августа.

Президент Европейского совета Антониу Кошта приглашён и примет участие во всех трёх онлайн-встречах с участием ведущих лидеров Европейского Союза, запланированных на среду, 13 августа, включая встречу с участием президента США Дональда Трампа.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщила заместительница пресс-секретаря президента Европейского совета Беатрис Наварро.

Антониу Кошта примет участие во всех трёх онлайн-совещаниях лидеров, которые состоятся накануне саммита президента США Дональда Трампа с главой Кремля Путиным.

"Президент Кошта был приглашён и примет участие в трёх видеоконференциях по Украине, которые состоятся завтра по инициативе правительства Германии", – сообщила "ЕвроПравде" Наварро.

Как сообщала "Европейская правда", 13 августа состоятся три подряд видеоконференции: сначала в 14:00 пройдут переговоры продолжительностью около часа с участием лидеров Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии, главы Еврокомиссии и Евросовета, генсека НАТО и президента Украины.

После состоится еще одно обсуждение – с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом, лидерами ЕС и Зеленским.

В 16:30 начнется еще одно обсуждение – с лидерами "коалиции решительных" под председательством Германии, Великобритании и Франции.

