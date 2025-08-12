ЗМІ: В Італії думають згортати інвестиції Китаю у ключові компанії, щоб не мати проблем з Трампом

В уряді Італії розмірковують над згортанням китайських інвестицій у найважливіші для країни компанії, щоб не мати проблем зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

В уряді Джорджі Мелоні думають над тим, щоб обмежити інвестиції з Китаю в італійські фірми як державної, так і приватної власності, які вважають підприємствами стратегічної ваги – аби не мати проблем з імпортом продукції до США.

Італійських компаній з китайськими інвестиціями – всього близько 700, але передусім у фокусі уваги великі фірми у стратегічних сферах, як енергетика, транспорт, технології, фінанси.

Йдеться, наприклад, про виробника шин Pirelli, де китайська Sinochem International Corp. державної власності володіє 37% акцій. Від Вашингтона надійшли сигнали, що компанія може отримати обмеження на імпорт – через те, що використовує у своїх шинах китайські датчики.

У квітні цього року на запит італійського регулятора правління компанії вже понизила управлінський статус Sinochem.

Питання стоїть також про Ansaldo Energia SpA, одного з найбільших світових виробників обладнання для електростанцій, а також CDP Reti SpA, що контролює акції в енергосистемі країни – китайський інвестор має у ній частку 35%.

Проте спроби Італії уникнути проблем зі США наражаються на спротив китайської сторони – дипломатичними каналами від Китаю нібито пролунали попередження, що у разі "відсутності згоди" щодо Pirelli торговельні відносини між країнами можуть постраждати. Китай – один з найбільших торговельних партнерів Італії.

Минулого року Мелоні вже довелося залагоджувати прохолоду у відносинах з Пекіном після того, як Італія вийшла з ініціативи "Один пояс – один шлях". Вона була єдиною країною НАТО, що спершу приєдналася до цього проєкту Китаю.

Як повідомляли, президент США Дональд Трамп продовжив "тарифне перемир’я" з Китаєм ще на 90 днів.

Минулого тижня він заявив, що США і Китай наблизились до торговельної угоди і що він зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном до кінця року у разі успіху перемовин.