СМИ: В Италии думают сворачивать инвестиции Китая, чтобы не иметь проблем с Трампом

В правительстве Италии размышляют над свертыванием китайских инвестиций в важнейшие для страны компании, чтобы не иметь проблем с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников, пишет "Европейская правда".

В правительстве Джорджи Мелони думают над тем, чтобы ограничить инвестиции из Китая в итальянские фирмы как государственной, так и частной собственности, которые считаются предприятиями стратегического значения – чтобы не иметь проблем с импортом продукции в США.

Итальянских компаний с китайскими инвестициями – всего около 700, но в первую очередь в фокусе внимания крупные фирмы в стратегических сферах, таких как энергетика, транспорт, технологии, финансы.

Речь идет, например, о производителе шин Pirelli, где китайская Sinochem International Corp. государственной собственности владеет 37% акций. Из Вашингтона поступили сигналы, что компания может получить ограничения на импорт – из-за того, что использует в своих шинах китайские датчики.

В апреле этого года по запросу итальянского регулятора правление компании уже понизило управленческий статус Sinochem.

Вопрос стоит также об Ansaldo Energia SpA, одном из крупнейших мировых производителей оборудования для электростанций, а также CDP Reti SpA, контролирующей акции в энергосистеме страны – китайский инвестор имеет в ней долю 35%.

Однако попытки Италии избежать проблем с США наталкиваются на сопротивление китайской стороны – по дипломатическим каналам от Китая якобы прозвучали предупреждения, что в случае "отсутствия согласия" по Pirelli торговые отношения между странами могут пострадать. Китай – один из крупнейших торговых партнеров Италии.

В прошлом году Мелони уже пришлось устранять "похолодание" в отношениях с Пекином после того, как Италия вышла из инициативы "Один пояс – один путь". Она была единственной страной НАТО, которая сначала присоединилась к этому проекту Китая.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп продлил "тарифное перемирие" с Китаем еще на 90 дней.

На прошлой неделе он заявил, что США и Китай приблизились к торговому соглашению и что он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином до конца года в случае успеха переговоров.