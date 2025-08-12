Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів спільні проєкти

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом спільні проєкти, а також перемовини щодо припинення вогню.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

У вівторок, 12 серпня, Зеленський говорив із Схоофом про спільні проєкти між країнами, підготовку майбутніх контактів, а також – про дипломатичну роботу та контакти з усіма партнерами.

"Ми постійно на зв’язку. Позиція Нідерландів дуже чітка: не можна ухвалювати жодних рішень про Україну без України", – заявив він.

Зеленський наголосив: справжнього, реального, чесного результату можна досягти тільки з Україною й за участю Європи.

"Європейські держави – серед лідерів підтримки України зараз, і саме вони готові брати участь у реконструкції нашої країни після закінчення війни", – додав він.

У цей же день Зеленський поспілкувався зі своїм румунським візаві Нікушором Даном та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Ці розмови відбуваються на тлі того, що 15 серпня американський президент Дональд Трамп планує зустрітися з очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці.

Очільники 26 держав-членів Європейського Союзу затвердили спільну заяву на підтримку України, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не поставив підпис під документом.

Орбан заявив, що не підтримав спільну заяву Європейської ради, оскільки давати вказівки з "лави запасних" недоречно.