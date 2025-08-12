Латвія надасть від 2 млн євро на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї

Латвія долучиться до ініціативи НАТО з постачання Україні американської зброї та надасть для цього щонайменш 2 млн євро.

Як повідомляє Delfi, про це оголосила прем’єрка Евіка Сіліня після засідання уряду у вівторок, пише "Європейська правда".

12 серпня на засіданні латвійського уряду обговорили участь в ініціативі НАТО із забезпечення України необхідною американською зброєю. Після нього Сіліня оголосила, що Латвія приєднається до неї.

"Обсяги фінансового внеску Латвії на цю ініціативу будуть уточнені, проте це буде не менше 2 мільйонів євро", – заявила прем’єрка.

Про готовність Латвії долучитися було відомо ще минулого тижня після розмови президентів Володимира Зеленського та Едгарса Рінкевичса, проте без деталей.

Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні американської зброї – Priority Ukraine Requirements List (PURL), який передбачає фінансування через внески інших членів Альянсу.

Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на $500 млн, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 500 млн доларів.

Неофіційно відомо, що перші надходження зброї та боєприпасів у рамках ініціативи PURL розпочнуться вже наступними тижнями.