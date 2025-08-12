Науседа закликав Фінляндію підтримати якнайшвидший старт переговорів про вступ України до ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Фінляндію підтримати прагнення України якомога швидше розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу.

Про це він сказав під час телефонної розмови із президентом Фінляндії Александром Стуббом у вівторок, 12 серпня, передає LRT, пише "Європейська правда".

Під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Науседа поінформував свого колегу про недавню розмову з президентом України Володимиром Зеленським і попросив Фінляндію оцінити переговори між США і Росією та результати останніх зустрічей.

Він закликав Фінляндію підтримати прагнення України якомога швидше розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу.

Лідери двох країн підтвердили рішучу підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, наголосивши, що такі фундаментальні принципи міжнародного права "не підлягають переговорам".

Науседа заявив, що рішення, які визначають майбутнє України і Європи, повинні прийматися за участю представників України та ЄС.

Цього ж дня очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна проти розділення України та Молдови на шляху до Європейського Союзу.

Як відомо, фактичний початок переговорів України про вступ заблокований з боку угорського прем’єра Віктора Орбана, який активно використовує тему вступу України до ЄС у своїх внутрішньополітичних інтересах.

Зокрема, угорська влада влаштувала маніпулятивне опитування громадян щодо того, чи згодні вони на вступ України до ЄС, та стверджує, що 95% проголосували проти.

Вето Угорщини порушило питання про "розрив" пакета України і Молдови, аби не погіршити позиції президентки Молдови Маї Санду перед осінніми парламентськими виборами. Проте у ЄС вірять у можливість подолати вето Орбана невдовзі після початку головування Данії у Раді ЄС, тож цього сценарію поки вдалося уникнути.

Данія на початку головування у Раді ЄС пообіцяла максимальний тиск на Угорщину для розблокування запуску переговорів з Україною.

