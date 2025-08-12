Науседа призвал Финляндию поддержать скорейший старт переговоров о вступлении Украины в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Финляндию поддержать стремление Украины как можно скорее начать переговоры о вступлении в Европейский Союз.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом во вторник, 12 августа, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Во время телефонного разговора с президентом Финляндии Науседа проинформировал своего коллегу о недавнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и попросил Финляндию оценить переговоры между США и Россией и результаты последних встреч.

Он призвал Финляндию поддержать стремление Украины как можно скорее начать переговоры о вступлении в Европейский Союз.

Лидеры двух стран подтвердили решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, что такие фундаментальные принципы международного права "не подлежат переговорам".

Науседа заявил, что решения, определяющие будущее Украины и Европы, должны приниматься с участием представителей Украины и ЕС.

В этот же день глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна против разделения Украины и Молдовы на пути в Европейский Союз.

Как известно, фактическое начало переговоров Украины о вступлении заблокировано со стороны венгерского премьера Виктора Орбана, который активно использует тему вступления Украины в ЕС в своих внутриполитических интересах.

В частности, венгерские власти устроили манипулятивный опрос граждан о том, согласны ли они на вступление Украины в ЕС, и утверждают, что 95% проголосовали против.

Вето Венгрии поставило вопрос о "разрыве" пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Майи Санду перед осенними парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, поэтому этого сценария пока удалось избежать.

Дания в начале председательства в Совете ЕС пообещала максимальное давление на Венгрию для разблокирования запуска переговоров с Украиной.

